Lotteria | crollo storico nelle vendite dei biglietti

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non solo il consumo di beni alimentari come salumi, formaggi e vino (come riportato recentemente dai dati Codacons), adesso a risentire fortemente della crisi da Covid-19 è anche la vendita degli storicidelladi fine anno. Stando infatti ai dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, si tratterebbe di un, unche non si registrava da 40 anni, con un “magro” incasso pari a soli 23,5 milioni di euro. Lo scorso anno ivenduti erano stati 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro. Un calo quindi di 11 milioni di euro. Le cause principali del calo sono legate proprio alla pandemia. Le restrizioni alle attività commerciali e le limitazioni agli spostamenti, che hanno svuotato linee ferroviarie, autogrill e ...