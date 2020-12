Lory Del Santo, “Come sono sopravvissuta alla morte dei miei figli” (Di martedì 29 dicembre 2020) Lory Del Santo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha ripercorso la sua vita e gli eventi tragici che l’hanno segnata, in particolare la scomparsa di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020)Del, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha ripercorso la sua vita e gli eventi tragici che l’hanno segnata, in particolare la scomparsa di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

matteograndi : Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia - Dansai75 : RT @bio_72: Ascolterei Lory Del Santo per giorni. Magnifica #OggiEUnAltroGiorno - Dansai75 : RT @bio_72: L’onestà in ogni risposta di Lory Del Santo è disarmante. #oggièunaltrogiorno STIMA totale - miky91637557 : Dayane e Zelletta vittimismo livello ‘’the lady’’ by Lory del Santo! #gfvip - marco_borrano : RT @matteograndi: Mi chiedevo, @Adnkronos, ma Lory Del Santo che cosa ne pensa del Recovery Plan? #linformazioneinitalia -