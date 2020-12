L’Ordine dei medici di Roma ha messo sotto inchiesta 13 iscritti “no vax” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tredici iscritti sono finiti sotto inchiesta da parte delL’Ordine dei medici di Roma per aver espresso pubblicamente contrarietà nei confronti dei vaccini. La notizia sui “medici negazionisti” arriva all’inizio della campagna di vaccini anti-Covid, mentre il governo discute della possibilità di rendere il vaccino obbligatorio anche solo per alcune fasce di popolazione, come i medici o i dipendenti pubblici. Tra i medici di Roma finiti sotto inchiesta, dieci avrebbero manifestato in diverse modalità, compresa quella dei post sui social media, la propria convinzione che i vaccini non servono. Gli episodi sono verificati tra il 2018 e il 2019, quindi non riguardano il vaccino anti ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Tredicisono finitida parte deldeidiper aver espresso pubblicamente contrarietà nei confronti dei vaccini. La notizia sui “negazionisti” arriva all’inizio della campagna di vaccini anti-Covid, mentre il governo discute della possibilità di rendere il vaccino obbligatorio anche solo per alcune fasce di popolazione, come io i dipendenti pubblici. Tra idifiniti, dieci avrebbero manifestato in diverse modalità, compresa quella dei post sui social media, la propria convinzione che i vaccini non servono. Gli episodi sono verificati tra il 2018 e il 2019, quindi non riguardano il vaccino anti ...

Azione_it : 'La maggioranza finge di litigare, ma Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle si compattano per difen… - frollyno : Faccio anch'io la mia TOP 20 dei comeback/debut del 2020! Mi limito a uno per gruppo e l'ordine è casuale perchè no… - luragiuseppe : RT @lorenzhaus: @BarillariDav Usciti dalle facoltà di Medicina e dalle scuole di specializzazione, non c'è alcun bisogno dell'ordine dei me… - ClaudioMeazza : RT @BarillariDav: Aboliamo l'ordine dei medici - irpiniatimes1 : Vaccini anche per liberi professionisti, pensionati e odontoiatri: l’appello dell’Ordine dei Medici di Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ordine dei Università Popolare degli Studi di Milano: webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia