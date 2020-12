Lopetegui: “Molto soddisfatto per il risultato, il Villarreal non perdeva da diciotto partite” (Di martedì 29 dicembre 2020) Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato così dopo il successo dei suoi sul Villarreal per 2-0:“E’ Molto positivo battere un avversario che non perdeva da diciotto incontri consecutivi, il Villarreal ha ottimi giocatori e un buon allenatore. Sono Molto soddisfatto per il risultato e per la prestazione.Ce la siamo dovuta sudare fino all’ultimo, loro hanno grandi giocatori in attacco, ma siamo stati solidi e abbiamo meritato la vittoria”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Julen, allenatore del Siviglia, ha parlato così dopo il successo dei suoi sulper 2-0:“E’positivo battere un avversario che nondaincontri consecutivi, ilha ottimi giocatori e un buon allenatore. Sonoper ile per la prestazione.Ce la siamo dovuta sudare fino all’ultimo, loro hanno grandi giocatori in attacco, ma siamo stati solidi e abbiamo meritato la vittoria”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

