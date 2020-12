Lodi: caso mense, Corte Appello Milano respinge ricorso Comune (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il Comune di Lodi perde anche in Appello sul "caso mense", una vicenda che risale a due anni fa e per cui il Comune era stato già condannato dal Tribunale, in quanto colpevole di aver discriminato i bambini stranieri rispetto agli italiani. Con sentenza emessa oggi, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso del Comune di Lodi e, secondo l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - la prima a presentare i ricorsi - è stata "confermata l'uguaglianza di italiani e stranieri nelle procedure di accesso alle prestazioni sociali". Il caso nasce quando la giunta della città lombarda, guidata dalla leghista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dic. (Adnkronos) - Ildiperde anche insul "", una vicenda che risale a due anni fa e per cui ilera stato già condannato dal Tribunale, in quanto colpevole di aver discriminato i bambini stranieri rispetto agli italiani. Con sentenza emessa oggi, lad'diha respinto ildeldie, secondo l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - la prima a presentare i ricorsi - è stata "confermata l'uguaglianza di italiani e stranieri nelle procedure di accesso alle prestazioni sociali". Ilnasce quando la giunta della città lombarda, guidata dalla leghista ...

