Lo scetticismo dei francesi e l'entusiasmo dei tedeschi per la vaccinazione anti-covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo scetticismo nei confronti dei vaccini contro il covid-19 potrebbe ritardare, in diversi Paesi europei ma in particolare modo in Francia, la fine della pandemia. Un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Journal du Dimanche ha evidenziato come appena il 44 per cento dei francesi intende sottoporsi alla vaccinazione e solamente il 13 per cento dei cittadini si dichiara certo di volerla fare. Il 56 per cento degli intervistati non ha intenzione, almeno in questo momento, di farsi vaccinare e a pesare su questa scelta potrebbero essere alcuni scandali che hanno riguardato la sanità francese negli ultimi anni, tra cui alcuni che hanno coinvolto i vaccini. Altri temono che il veloce sviluppo dei preparati possa averne inficiato la qualità o che ci siano effetti collaterali a lungo termine. La Francia, secondo un ...

