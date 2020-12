Llorente è uno specialista, non usato sicuro, per questo Ancelotti lo volle al Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo “specialista”, così definisce Tuttosport oggi Fernando Llorente, parlando di quale sarà il suo futuro in questa sessione di mercato che si sta per aprire. L’attaccante spagnolo è di fatto fuori dai progetti del Napoli, anche se al momento la società sta pensando di rimandare la sua partenza per compensare le assenze di Mertens e Osimhen. Ma soprattutto Llorente conosce bene la Juve, dove ha già fatto proprio il vice Morata. Il Re Leone è uno specialista del genere, non solo un usato sicuro. Non a caso Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi quindici anni, lo aveva voluto a tutti i costi a Napoli. Llorente ha caratteristiche uniche La pista Llorente dunque è calda e interessa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo “”, così definisce Tuttosport oggi Fernando, parlando di quale sarà il suo futuro in questa sessione di mercato che si sta per aprire. L’attaccante spagnolo è di fatto fuori dai progetti del, anche se al momento la società sta pensando di rimandare la sua partenza per compensare le assenze di Mertens e Osimhen. Ma soprattuttoconosce bene la Juve, dove ha già fatto proprio il vice Morata. Il Re Leone è unodel genere, non solo un. Non a caso Carlo, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi quindici anni, lo aveva voluto a tutti i costi aha caratteristiche uniche La pistadunque è calda e interessa ...

napolista : #Llorente è uno specialista, non usato sicuro, per questo #Ancelotti lo volle al #Napoli Tuttosport spiega quanto… - NFrangipani : @PietroLazze Pensieri sparsi: -Se Duncan esce ci sta che non entri nessuno e ci si arrangi -Nodo Martínez Quarta d… - Chiariello_CS : RT @scottotweet: Il #Napoli mette sul mercato quattro giocatori: Milik, Llorente, Malcuit e Ghoulam. In caso di partenza di uno dei due ter… - FrancescoJ97 : Voglio vedere cosa vi inventate per giustificare questo acquisto. Llorente, uno spezzone da gennaio 2020 - CristianP1984 : @_ThousandN Secondo me Llorente è perfetto come quarta punta...conosce l ambiente ed è uno di quei giocatori che ha… -