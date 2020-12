LIVE VOLLEY – Conegliano-Brescia 25-22, 4-7 Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di martedì 29 dicembre 2020) Imoco VOLLEY Conegliano-Banca Valsabbina Millenium Brescia si sfidano nel match valido per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Le lombarde, ultime in classifica a quota 9 punti, cercheranno di mettere in difficoltà le Pantere, che non hanno ancora commesso un passo falso. L’appuntamento è per martedì 29 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 Femminile 2020/2021 IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA AGGIORNA LA DIRETTA Imoco ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Imoco-Banca Valsabbina Milleniumsi sfidano nel match valido per la quarta giornata di ritorno dellaA1. Le lombarde, ultime in classifica a quota 9 punti, cercheranno di mettere in difficoltà le Pantere, che non hanno ancora commesso un passo falso. L’appuntamento è per martedì 29 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA AGGIORNA LAImoco ...

