LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: mostruoso Cochran-Siegle, l’America ha trovato il nuovo Bode Miller? (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.15 E 18.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio 11.50 Dopo i primi 10 è al comando l’Americano Cochran-Siegle: la sensazione è che nessuno lo batterà. Abbiamo visto qualcosa di speciale. l’America torna a ruggire dopo tanti anni bui. Kriechmayr è secondo a 0.79, Sejersted terzo a 0.94, Kilde quarto a 1?18, Caviezel quinto a 1?36?, Pinturault sesto a 1?78, Paris settimo a 2?02. 11.50 Sejersted è terzo a 0.94. Kilde è già fuori dal podio, dunque è una gara favorevole a Pinturault in chiave Coppa del Mondo assoluta. 11.49 Ottimo il norvegese Sejersted, solo 0.83 di ritardo al terzo parziale. Può andare in seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.15 E 18.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI11.50 Dopo i primi 10 è al comandono: la sensazione è che nessuno lo batterà. Abbiamo visto qualcosa di speciale.torna a ruggire dopo tanti anni bui. Kriechmayr è secondo a 0.79, Sejersted terzo a 0.94, Kilde quarto a 1?18, Caviezel quinto a 1?36?, Pinturault sesto a 1?78, Paris settimo a 2?02. 11.50 Sejersted è terzo a 0.94. Kilde è già fuori dal podio, dunque è una gara favorevole a Pinturault in chiave Coppa del Mondo assoluta. 11.49 Ottimo il norvegese Sejersted, solo 0.83 di ritardo al terzo parziale. Può andare in seconda ...

