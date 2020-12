LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: Shiffrin davanti! Delude Vlhova. Brignone 14ma. Seconda manche alle 18.30 (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40: Niente da fare per l’azzurra Saracco, anche lei lontana dalle prime con 5?15 di ritardo 16.35: Non ci sono inserimenti tra le prime trenta nelle ultime discese 16.31: Altissimo il tempo della penultima azzurra, Gulli che chiude a 5?42 dalla testa 16.28: Doppio inserimento nelle prime trenta che iniziano a mettere in dubbio anche la qualificazione di Rossetti alla Seconda manche: la slovena Slokar è 16ma a 2?26 da Shiffrin, la norvegese Tviberg è 23ma a 2?54, Rossetti scala al 26mo posto 16.23: E’ la statunitense Hensien a spingere fuori dalle 30 Lara Della Mea. La statunitense è 27ma a 2?90 dalla compagna Shiffrin 16.18: Nessun inserimento fra le prime 30 nelle ultime discese 16.17: Fuori la britannica ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40: Niente da fare per l’azzurra Saracco, anche lei lontana dprime con 5?15 di ritardo 16.35: Non ci sono inserimenti tra le prime trenta nelle ultime discese 16.31: Altissimo il tempo della penultima azzurra, Gulli che chiude a 5?42 dalla testa 16.28: Doppio inserimento nelle prime trenta che iniziano a mettere in dubbio anche la qualificazione di Rossetti alla: la slovena Slokar è 16ma a 2?26 da, la norvegese Tviberg è 23ma a 2?54, Rossetti scala al 26mo posto 16.23: E’ la statunitense Hensien a spingere fuori d30 Lara Della Mea. La statunitense è 27ma a 2?90 dalla compagna16.18: Nessun inserimento fra le prime 30 nelle ultime discese 16.17: Fuori la britannica ...

lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: domina Cochran-Siegle. Paris lontano: 'Mi manca fluidità'. Innerhofer: '… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Semmering 2020 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: prima vittoria per Cochran-Siegle, Paris paga 2 secondi - roronacci : #LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: mostruoso Cochran-Siegle, l'America ha trovato il nuovo Bode Miller? -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Bormio in DIRETTA: Dominik Paris a 0.24 da Pinturault - #alpino #SuperG #Bormio #DIRETTA: -