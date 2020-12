LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: seconda manche posticipata alle 18.35, Shiffrin vuole il primo acuto (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 Le prime 10 a scendere nella seconde manche: 1 Ando, 2 Hensien, 3 Riis-Johannessen, 4 Smart, 5 Rossetti, 6 Meillard, 7 O’Brien, 8 Tviberg, 9 St-Germain, 10 Curtoni. 18.24 Prima manche non troppo entusiasmante per l’Italia che vede Federica Brignone 14° a 2.19, Irene Curtoni 21a a 2.42 e Marta Rossetti 26a a 2.75. 18.21 Ha deluso, e non poco, Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso la prima manche solamente al sesto posto a 89 centesimi dalla vetta. Ricordiamo che la classe 1995 ha vinto i primi due Slalom di questa annata e cercherà la rimonta rabbiosa nella seconda discesa. 18.19 ATTENZIONE! La Fis comunica che l’inizio della seconda manche è stato posticipato di 5 minuti. Si partirà ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27 Le prime 10 a scendere nella seconde: 1 Ando, 2 Hensien, 3 Riis-Johannessen, 4 Smart, 5 Rossetti, 6 Meillard, 7 O’Brien, 8 Tviberg, 9 St-Germain, 10 Curtoni. 18.24 Primanon troppo entusiasmante per l’Italia che vede Federica Brignone 14° a 2.19, Irene Curtoni 21a a 2.42 e Marta Rossetti 26a a 2.75. 18.21 Ha deluso, e non poco, Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso la primasolamente al sesto posto a 89 centesimi dalla vetta. Ricordiamo che la classe 1995 ha vinto i primi duedi questa annata e cercherà la rimonta rabbiosa nelladiscesa. 18.19 ATTENZIONE! La Fis comunica che l’inizio dellaè stato posticipato di 5 minuti. Si partirà ...

