LIVE Ciclocross | Trofeo Città di San Fior in DIRETTA | Fabio Aru 16mo dopo quattro giri

(Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Iniziato ora l’ultimo giro! 15.56Aru restaa 3’43”. 15.53 Con lui però ci sono Filippo Fontana, Daniele Braidot e Nadir Colledani. Non troppo staccato Gioele Bertolini a 12”. 15.51 Un gruppetto al comando: guida la corsa sempre Jakob Dorigoni. 15.47 Corsa resa durissima dal fango presente sul circuito. 15.41 LontanoAru: il sardo è sedicesimo a 2’49” di ritardo. 15.38 A circa 20” un drappello con Colledani, Bertolini, Pavan e Braidot. 15.35 Dorigoni al termine del terzo giro ha staccato Fontana di 7”. 15.32 Perde un’altra posizioneAru che al termine del secondo giro è sedicesimo a quasi due minuti di ritardo. 15.29 Gioele Bertolini è ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclocross

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del 7° Trofeo Comune di San Fior di ciclocross, prova del Master Cross Selle Smp organizzata dalla Società Sportiva S ... LA CRONACA DELLA GARA: VINCE BERTOLINI, 4° FABIO ARU LE DICHIARAZIONI DI FABIO ARU: "UNA BELLA FATICA, IL CICLOCROSS FA SEMPRE BENE" QUANDO TORNA IN GARA FABI ...