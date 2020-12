LIVE Ciclocross | Trofeo Città di San Fior in DIRETTA | Fabio Aru 15mo dopo il primo giro

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Molto lontanoAru: il sardo èad oltre un minuto di ritardo. 15.22 Alle sue spalle un drappello di inseguitori formato da Jakob Dorigoni, Gioele Bertolini, Filippo Fontana e Federico Ceolin. 15.20 In testa al termine deltroviamo Marco Pavan, che ha percorso la prima tornata in poco più di 10?. 15.08 In testa in questa prima fase di gara Ceolin e Dorigoni. 15.03 Tanta pioggia in quel di San, circuito con molto fango e dunque ancora più complicato. 15.00 PARTITA LA GARA! 14.55 Tutto pronto, corridori schierati. A breve si parte. 14.50 I corridori si stanno sistemando sulla linea di partenza. 14.40 La prova è stata ancora rimandata di qualche minuto. 14.37 PerAru numero 15 ...