LIVE – Bollettino oggi, martedì 29 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di martedì 29 dicembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di martedì 29 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 8.585 nuovi contagi, 445 morti, 14.675 guariti, 68.681 tamponi, 2.565 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di29. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 8.585 nuovi, 445 morti, 14.675 guariti, 68.681 tamponi, 2.565 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in ...

Covid Toscana, incognita maltempo sui vaccini ma si parte comunque in anticipo / LIVE

Il governatore: "In Toscana abbiamo deciso con forza di proteggere da subito i nostri nonni ospiti delle Rsa con il vaccino anticovid. Marco Meucci è il primo vaccinato della Rsa di Montedomini" ...

