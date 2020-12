L’ironia di una specializzanda vaccinata al Covid: “Provo a spegnere la sveglia con il pensiero, ma il 5G ancora non funziona” (Di martedì 29 dicembre 2020) Covid, L’ironia di una specializzanda vaccinata: “Il 5G ancora non funziona” “Stamattina ho provato a spegnere la sveglia con la forza del pensiero ma il 5G ancora non funziona”: Lucilla Crudele, specializzanda vaccinata al Covid lo scorso 27 dicembre, sceglie L’ironia per punzecchiare No-Vax e complottisti, che mettono in discussione la sicurezza e l’efficacia del siero anti-Coronavirus diffondendo in rete bufale e fake news. La giovane, specializzanda in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech scrivendo sul suo ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)di una: “Il 5Gnon” “Stamattina ho provato alacon la forza delma il 5Gnon”: Lucilla Crudele,allo scorso 27 dicembre, sceglieper punzecchiare No-Vax e complottisti, che mettono in discussione la sicurezza e l’efficacia del siero anti-Coronavirus diffondendo in rete bufale e fake news. La giovane,in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech scrivendo sul suo ...

