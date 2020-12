L' invasione degli animali alieni

Leggi su panorama

(Di martedì 29 dicembre 2020) Dagli Usa o dall'Asia all'Europa, pronti a occupare territori, a scacciare le altre specie, a danneggiare l'agricoltura, a minacciare la nostra salute. Sono gliche, nei prossimi anni, arriveranno nel Vecchio continente. Secondo uno studio, il 45 per cento in più di oggi. Come racconta il biologo inglese Tim Blackburn. Attenzione: specie aliene invaderanno il Vecchio continente entro il 2050. Non è l'annuncio di ufologi convinti dell'arrivo di abitanti di Marte, ma l'allarme lanciato da scienziati inglesi e tedeschi: secondo i loro studi, in Europa il numero delle specie dinon endemiche nei prossimi anni supererà il 40 per cento. Insetti, artropodi, uccelli, persino qualche mammifero: chi giunto spontaneamente a bordo di navi o aerei, chi importato dall'uomo. Ma tutti, in arrivo dagli Stati Uniti o da Paesi asiatici, si stabiliranno in ...