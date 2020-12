L’infermiera vaccinata che usa l’ironia sui social: «Il 5G non funziona ancora» (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel giorno in cui apprendiamo che una sua collega dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma è stata costretta a cancellare i propri account social per la marea di insulti ricevuti dai no vax dopo le immagini della sua prima vaccinazione contro il coronavirus, una giovane infermiera pugliese 25enne ha utilizzato l’arma dell’ironia – proprio attraverso quei social network che invece erano stati un insopportabile fardello per la sua collega – per parlare della sua esperienza di operatrice sanitaria con la prima dose di Vaccino Pfizer. LEGGI ANCHE > Ecco cosa accade diffondendo i nomi dei primi vaccinati contro il Covid Vaccino e 5G l’ironia delL’infermiera pugliese Così, L. (evitiamo di agevolare il compito agli haters di professione che sicuramente vorrebbero sfogare le proprie frustrazioni sui ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel giorno in cui apprendiamo che una sua collega dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma è stata costretta a cancellare i propri accountper la marea di insulti ricevuti dai no vax dopo le immagini della sua prima vaccinazione contro il coronavirus, una giovane infermiera pugliese 25enne ha utilizzato l’arma del– proprio attraverso queinetwork che invece erano stati un insopportabile fardello per la sua collega – per parlare della sua esperienza di operatrice sanitaria con la prima dose di Vaccino Pfizer. LEGGI ANCHE > Ecco cosa accade diffondendo i nomi dei primi vaccinati contro il Covid Vaccino e 5Gdelpugliese Così, L. (evitiamo di agevolare il compito agli haters di professione che sicuramente vorrebbero sfogare le proprie frustrazioni sui ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - repubblica : Coronavirus, insulti sui social alla prima vaccinata. L'infermiera costretta a chiudere i suoi profili - bertocosta07 : RT @giovannibrenteg: Da una parte vogliono licenziare chi non si vaccina, dall’altra ricoprono di insulti l’infermiera dello Spallanzani ch… - MProfessionisti : L'infermiera Claudia Alivernini, prima vaccinata, minacciata dai no vax: 'Vediamo quando muori'… -

