L'infermiera spagnola positiva prima del vaccino, non dopo (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra il clickbait, la disinformazione e il terrorismo mediatico. Tantissime testate online italiane nel pomeriggio di oggi hanno ripreso la notizia delL'infermiera positiva dopo vaccino, con titoli ammiccanti per spingere l'utente a cliccare. Un fatto che, leggendolo così, sarebbe molto grave e aizzerebbe i facili pruriti da tastiera dei no vax e di chi vede complotti dietro ai sieri prodotti da Pfizer-BioNTech. Peccato che la consecutio temporum sia ben differente rispetto a quella che si legge nei vari titoli: l'operatrice sanitaria spagnola (è accaduto lì, e molti quotidiani hanno evitato di specificarlo nelle copertine) è sì risultata contagiata, ma non dopo essersi sottoposta all'immunizzazione. LEGGI ANCHE > L'infermiera vaccinata che usa l'ironia sui social: ...

MelgerTina : L'infermiera spagnola positiva NON è stata vaccinata. In Spagna i vaccini li han fatti agli anziani delle RSA e NON… - NelaBombelli : L'infermiera spagnola batte tutti sul tempo. Ottimo, così non si perde altro tempo. Liberi subito. - thepalecountess : @Martola__ @Morbilla_ @mmorphine_ @Genevyev Ho fatto l’errore di cercare “infermiera spagnola” su google e che dire… - LaFerniMi : RT @pakywood: Notiziona: infermiera spagnola positiva 24 ore dopo la prima dose di vaccino. E DOVE STAREBBE LA NOTIZIA? L'immunità inizia 7… - larthal : RT @pakywood: Notiziona: infermiera spagnola positiva 24 ore dopo la prima dose di vaccino. E DOVE STAREBBE LA NOTIZIA? L'immunità inizia 7… -

