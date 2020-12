Liga | stop del Barcellona al Camp Nou Con l’Eibar è solo 1-1 | infortunio per Coutinho

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 dicembre 2020) Si chiude male il 2020 delun pareggio alNou contro. Con un rigore sbagliato e un gol annullato dal Var è Martin Braithwaite il protagonista in negativo nel primo tempo. A sorpresa sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Kike al 57?, dieci minuti più tardi Ousmane Dembélé pareggia la gara ma nel recupero Trincao manca il gol vittoria a tu per tu col portiere e finisce 1-1. Negli ultimi minuti si è fatto male Philippe, problemi al ginocchio per il brasiliano, altra tegola per Ronald Koeman. La classifica dicesesto con 25 punti,è quattordicesimo a quota 16. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.