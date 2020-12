Liga, il Siviglia batte il Villarreal 2-0 e lo aggancia in classifica al quarto posto (Di martedì 29 dicembre 2020) Un gol per tempo per il Siviglia bastano per regolare il Villarreal nella sfida che metteva in palio punti pesanti in zona Champions. Al Sanchez Pizquan la spuntano i padroni di casa che si impongono 2-0. A sbloccare la gara all’8? Ocampos su calcio di rigore. Ad inizio ripresa, al 53? il raddoppio di En Nesyri che regala così i 3 punti a Lopetegui. In classifica, come detto, il Siviglia aggancia il Villarreal e la Real Sociedad a 26 punti, al quarto posto. Foto: Twitter Siviglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Un gol per tempo per ilbastano per regolare ilnella sfida che metteva in palio punti pesanti in zona Champions. Al Sanchez Pizquan la spuntano i padroni di casa che si impongono 2-0. A sbloccare la gara all’8? Ocampos su calcio di rigore. Ad inizio ripresa, al 53? il raddoppio di En Nesyri che regala così i 3 punti a Lopetegui. In, come detto, ilile la Real Sociedad a 26 punti, al. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

