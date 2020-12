Liga, il Barcellona stecca l’ultima dell’anno senza Messi: 1-1 tra blaugrana ed Eibar, la classifica aggiornata (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Barcellona non va oltre l'1-1 contro l'Eibar.La compagine blaugrana - scesa in campo per l'ultimo appuntamento del 2020 - sembra aver fotografato con questo pareggio casalingo il rendimento complessivo del suo anno solare. Una squadra pesante nella testa e nelle gambe, anche a causa di problemi societari e legati al futuro di Lionel Messi che certamente non hanno portato linfa positiva a tutto il gruppo. La formazione guidata da Ronald Koeman - dopo esser passata in svantaggio al minuto 57 grazie a un gol di Kike - è riuscita a trovare la via della rete con Dembelè, autore della segnatura che è valsa il pareggio finale. Con Messi fuori a causa di un leggero affaticamento, ma soprattutto per ritrovare la forma migliore in attesa dell'anno nuovo, i catalani non sono riusciti - come più volte accaduto ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilnon va oltre l'1-1 contro l'.La compagine- scesa in campo per l'ultimo appuntamento del 2020 - sembra aver fotografato con questo pareggio casalingo il rendimento complessivo del suo anno solare. Una squadra pesante nella testa e nelle gambe, anche a causa di problemi societari e legati al futuro di Lionelche certamente non hanno portato linfa positiva a tutto il gruppo. La formazione guidata da Ronald Koeman - dopo esser passata in svantaggio al minuto 57 grazie a un gol di Kike - è riuscita a trovare la via della rete con Dembelè, autore della segnatura che è valsa il pareggio finale. Confuori a causa di un leggero affaticamento, ma soprattutto per ritrovare la forma migliore in attesa dell'anno nuovo, i catalani non sono riusciti - come più volte accaduto ...

