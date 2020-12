Liga: Barcellona pareggia con l’Eibar, a Kike risponde Dembele (Di martedì 29 dicembre 2020) Rigore sbagliato, gol annullato dal Var e un pareggio che non può lasciare soddisfatti i blaugrana. Altro mezzo passo falso da parte del Barcellona di Koeman che al Camp Nou pareggia per 1-1 contro l’Eibar. Tra le mura amiche e senza capitan Messi, i catalani inciampano sull’ostacolo Eibar sfiorando per ben due volte il vantaggio nel primo tempo. Braithwaite calcia fuori un penalty all’8° minuto, poi al 25? segna ma la sua rete gli viene annullata per fuorigioco grazie all’intervento del Var. È di Kike, dunque, la rete che apre le marcature al 57? con l’Eibar avanti. Ma al 67? ci pensa Dembele a segnare la rete del definitivo 1-1. A causa di questo pareggio il Barça rimane in sesta posizione a quota 25 punti con un pesante -7 sull’Atletico Madrid (i colchoneros hanno due partite in ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Rigore sbagliato, gol annullato dal Var e un pareggio che non può lasciare soddisfatti i blaugrana. Altro mezzo passo falso da parte deldi Koeman che al Camp Nouper 1-1 contro. Tra le mura amiche e senza capitan Messi, i catalani inciampano sull’ostacolo Eibar sfiorando per ben due volte il vantaggio nel primo tempo. Braithwaite calcia fuori un penalty all’8° minuto, poi al 25? segna ma la sua rete gli viene annullata per fuorigioco grazie all’intervento del Var. È di, dunque, la rete che apre le marcature al 57? conavanti. Ma al 67? ci pensaa segnare la rete del definitivo 1-1. A causa di questo pareggio il Barça rimane in sesta posizione a quota 25 punti con un pesante -7 sull’Atletico Madrid (i colchoneros hanno due partite in ...

ItaSportPress : Barcellona, nuovo stop contro l'Eibar. I tifosi contro Griezmann e Koeman - - akille15 : Messi in tribuna LIGA ULTIM'ORA PER IL BARCELLONA SOLO UN 'ALTRO PAREGGIO CASALINGO 1-1 CLICCA QUI !… - Fprime86 : RT @SkySport: BARCELLONA-EIBAR 1-1 Risultato finale ? ? #Kike (57') ? #Dembele (67') ? Liga - 16^ Giornata ? #SkySport #Liga #BarcellonaEib… - sportli26181512 : Barcellona, solo un pari con l’Eibar e Coutinho va ko: Nuovo mezzo passo falso per i catalani, che chiudono il loro… - gemin_steven98 : RT @SkySport: BARCELLONA-EIBAR 1-1 Risultato finale ? ? #Kike (57') ? #Dembele (67') ? Liga - 16^ Giornata ? #SkySport #Liga #BarcellonaEib… -