Libia | il faraone al-Sisi si fa arbitro Ed estrae il cartellino rosso per l' Italia

Da giocatore ad arbitro. Il nuovo ruolo del 'faraone' in Libia. Annota in proposito Lorenzo Cremonesi su Il Corriere della Sera: 'I ntanto l'Egitto si posiziona per giocare un ruolo da mediatore tra

Dopo aver appoggiato apertamente Haftar l’Egitto si posiziona per giocare un ruolo da mediatore tra Tripolitania e Cirenaica.

Liberati pescatori di Mazara, partiti dalla Libia solo nella notte

Le imbarcazioni hanno lasciato il porto di Bengasi solo in nottata, un ritardo dovuto alla necessità di ricaricare le batterie dei motori rimaste ferme per 108 giorni ...

