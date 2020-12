Libia, così l’Egitto ha ripreso il centro della scena (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 26 dicembre una delegazione di alti funzionari dell’intelligence egiziana è andata in visita ufficiale a Tripoli per la prima volta dopo anni. Gli incontri sì sono svolti anche nell’edificio che ospitava la vecchia ambasciata d’Egitto (non lontano da quella italiana), e voci dicono che la postazione diplomatica sarà riaperta a breve — questo significa che il Cairo sarà tra i pochi Paesi (insieme a Turchia e Italia) ad avere una sede attiva nel Paese. A guidare la missione egiziana è stato Ayman Badi, vice capo del Servizio di intelligence generale, che ha tenuto incontri col vicepremier (e vicepresidente del Consiglio presidenziale), Ahmed Maiteeg, e col ministro dell’Interno, Fathi Bashaga. Per lungo tempo le relazioni tra il Cairo e Tripoli sono state ai minimi termini, con l’Egitto che ha sostenuto le ambizioni dell’uomo forte della Cirenaica, il ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 26 dicembre una delegazione di alti funzionari dell’intelligence egiziana è andata in visita ufficiale a Tripoli per la prima volta dopo anni. Gli incontri sì sono svolti anche nell’edificio che ospitava la vecchia ambasciata d’Egitto (non lontano da quella italiana), e voci dicono che la postazione diplomatica sarà riaperta a breve — questo significa che il Cairo sarà tra i pochi Paesi (insieme a Turchia e Italia) ad avere una sede attiva nel Paese. A guidare la missione egiziana è stato Ayman Badi, vice capo del Servizio di intelligence generale, che ha tenuto incontri col vicepremier (e vicepresidente del Consiglio presidenziale), Ahmed Maiteeg, e col ministro dell’Interno, Fathi Bashaga. Per lungo tempo le relazioni tra il Cairo e Tripoli sono state ai minimi termini, conche ha sostenuto le ambizioni dell’uomo forteCirenaica, il ...

