L’ex vice presidente del Palermo: “Dybala vada via dalla Juve, Napoli ambiente ideale” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Dybala vada via dalla Juventus! Il tempo in bianconero è finito. vada subito a Napoli, di corsa, troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso”. Così a Radio Kiss Kiss Napoli L’ex vice presidente del Palermo, Guglielmo Miccichè, parla del futuro di Paulo Dybala, accostandolo al Napoli. “Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino. Gli consiglio vivamente Napoli per il futuro e al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “viantus! Il tempo in bianconero è finito.subito a, di corsa, troverebbe l’di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso”. Così a Radio Kiss Kissdel, Guglielmo Miccichè, parla del futuro di Paulo, accostandolo al. “Con Zamparini stavamo già per vendereal. Ma il procuratore spinse per lantus e alla fine andò a Torino. Gli consiglio vivamenteper il futuro e al ...

