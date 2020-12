L’ex Pci Pietro Ichino: «Il dipendente non si vaccina? Il licenziamento è sacrosanto» (Di martedì 29 dicembre 2020) Rischia davvero di prendere una brutta piega il dibattito sul vaccino anti-Covid. Perché le posizioni ragionevoli sembrano destinate a soccombere dinanzi al divampare delle certezze intolleranti. Questo vale per i no vax, per gli scettici del vaccino ma vale anche per i rigoristi che vorrebbero da subito imporre l’obbligo dell’iniezione per sconfiggere il coronavirus. Pietro Ichino: se non ti vaccini niente lavoro Prendiamo l’intervista odierna di Pietro Ichino, giuslavorista che viene dalle file del Pci, poi approdato alla lista Monti, al Corriere della sera. Ichino sostiene che l’obbligatorietà del vaccino è prevista dal Codice civile perché il datore di lavoro deve imporre le misure necessarie a salvaguardare la salute dei dipendenti. E perciò, se il dipendente rifiuta, è giusto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Rischia davvero di prendere una brutta piega il dibattito sul vaccino anti-Covid. Perché le posizioni ragionevoli sembrano destinate a soccombere dinanzi al divampare delle certezze intolleranti. Questo vale per i no vax, per gli scettici del vaccino ma vale anche per i rigoristi che vorrebbero da subito imporre l’obbligo dell’iniezione per sconfiggere il coronavirus.: se non ti vaccini niente lavoro Prendiamo l’intervista odierna di, giuslavorista che viene dalle file del Pci, poi approdato alla lista Monti, al Corriere della sera.sostiene che l’obbligatorietà del vaccino è prevista dal Codice civile perché il datore di lavoro deve imporre le misure necessarie a salvaguardare la salute dei dipendenti. E perciò, se ilrifiuta, è giusto ...

bisagnino : L’ex Pci Pietro Ichino: «Il dipendente non si vaccina? Il licenziamento è sacrosanto» - SecolodItalia1 : L’ex Pci Pietro Ichino: «Il dipendente non si vaccina? Il licenziamento è sacrosanto» - AdolfoTasinato : @MoriMrc Ichino ex pci e pd ha dichiarato che il lavoratore che non si vaccina va licenziato. Ragazzi torna l’union… - Ennio23498129 : RT @wimganz: @elvielly @AlvisiConci E io che dovrei dire? Ex segretario di sez.PCI,organizzatore di faticosissime Feste de l'Unità,con quel… - AlvisiConci : RT @wimganz: @elvielly @AlvisiConci E io che dovrei dire? Ex segretario di sez.PCI,organizzatore di faticosissime Feste de l'Unità,con quel… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Pci Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie