L’Everton chiede piena trasparenza alla Premier sul rinvio del big match col City

"Full disclosure". Divulgazione trasparente di tutte le informazioni in loro possesso. L'Everton, accettato il rinvio del big match contro il City per 5 casi di Covid nelle fila della squadra di Guardiola, ora chiede alla Premier di rendere note tutte le informazioni trasmesse dal Manchester alla Lega. Perché la decisione di rinviare la partita è arrivata (grazie anche all'accordo tra Guardiola e Ancelotti, in nome del fair play oltre che della salvaguardia della salute di tutti) forzando un po' le regole. Che anche in Inghilterra si rifanno al protocollo Uefa, quello secondo il quale se ci sono 14 giocatori disponibili si gioca e basta. In Italia – dove siamo noti per il ligio rispetto delle regole – non si deroga e si impegnano tre gradi di giustizia ...

