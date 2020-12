L’esempio del Foglio che corregge un articolo sul vaccino alla Cornell (Di martedì 29 dicembre 2020) Ci capita spesso di bacchettare i colleghi quando vengono riportate con troppa leggerezza alcune informazioni sui principali veicoli di notizie nel nostro Paese, siano essi giornali cartacei, media televisivi o quotidiani online. Oggi è importante sottolineare la correzione – con tanto di messaggio pubblico su Twitter – di Claudio Cerasa su un articolo del Foglio sulla questione del vaccino alla Cornell, università statunitense situata a Ithaca. Nell’articolo originario si parlava di una sorta di differenza nella somministrazione del vaccino anti-influenzale per il personale e per gli studenti, affermando che per le persone nere ci fosse un percorso differenziato, senza prevedere l’obbligatorietà del vaccino anti-influenzale per seguire i corsi. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Ci capita spesso di bacchettare i colleghi quando vengono riportate con troppa leggerezza alcune informazioni sui principali veicoli di notizie nel nostro Paese, siano essi giornali cartacei, media televisivi o quotidiani online. Oggi è importante sottolineare la correzione – con tanto di messaggio pubblico su Twitter – di Claudio Cerasa su undelsulla questione del, università statunitense situata a Ithaca. Nell’originario si parlava di una sorta di differenza nella somministrazione delanti-influenzale per il personale e per gli studenti, affermando che per le persone nere ci fosse un percorso differenziato, senza prevedere l’obbligatorietà delanti-influenzale per seguire i corsi. LEGGI ...

