Lei è Silvia, è la sorella di una cantante molto amata: chi è? (Di martedì 29 dicembre 2020) Lei è Silvia. La donna è la sorella di una cantante molto famosa e amatissima dal pubblico. Non l’avete riconosciuta? Sorelle diverse ma in fondo simili Foto da Instagram: @Silvia tatangeloLa donna in foto è la sorella di una nota cantante, molto amata dal pubblico e che ultimamente è anche apparsa in televisione in un famoso talent show di Mediaset, conosciuta anche per il suo storico matrimonio con un altro cantante, icona della musica neomelodica. Si chiama Silvia e naturalmente è la sorella maggiore di Anna Tatangelo, la cantante di Sora. Le due sorelle hanno molto in comune. Tutte e due sono madri e possiedono una voce ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Lei è. La donna è ladi unafamosa e amatissima dal pubblico. Non l’avete riconosciuta? Sorelle diverse ma in fondo simili Foto da Instagram: @tatangeloLa donna in foto è ladi una notadal pubblico e che ultimamente è anche apparsa in televisione in un famoso talent show di Mediaset, conosciuta anche per il suo storico matrimonio con un altro, icona della musica neomelodica. Si chiamae naturalmente è lamaggiore di Anna Tatangelo, ladi Sora. Le due sorelle hannoin comune. Tutte e due sono madri e possiedono una voce ...

