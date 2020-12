Le scuole sono sicure. Ecco perché non è vero che gli insegnanti si contagiano di più (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 23 dicembre ECDC, il centro europeo per il controllo delle malattie, la massima autorità sanitaria europea in questo settore, ha rilasciato un report nel quale si spiega che le scuole non hanno contribuito alla seconda ondata e non sono un posto a maggior rischio per gli insegnanti rispetto ad altre attività lavorative, e che non c’è prova che il contagio, se avviene, possa essere significativo da bambini a adulti. In questo documento si raccomanda la chiusura delle scuole eventualmente solo come ultima misura da adottare per il controllo della pandemia e per tempi limitati, visti i danni sociali, educativi, formativi e persino economici che questa misura certamente causa. Nelle ultime settimane è apparso un post su un blog dal titolo a dir poco allarmistico, e che sembrerebbe contraddire quanto affermato da ECDC: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 23 dicembre ECDC, il centro europeo per il controllo delle malattie, la massima autorità sanitaria europea in questo settore, ha rilasciato un report nel quale si spiega che lenon hanno contribuito alla seconda ondata e nonun posto a maggior rischio per glirispetto ad altre attività lavorative, e che non c’è prova che il contagio, se avviene, possa essere significativo da bambini a adulti. In questo documento si raccomanda la chiusura delleeventualmente solo come ultima misura da adottare per il controllo della pandemia e per tempi limitati, visti i danni sociali, educativi, formativi e persino economici che questa misura certamente causa. Nelle ultime settimane è apparso un post su un blog dal titolo a dir poco allarmistico, e che sembrerebbe contraddire quanto affermato da ECDC: ...

raffaellapaita : Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del… - TeresaBellanova : Sono mesi che diciamo che il problema non è la #scuola: sono stati seguiti i protocolli e le indicazioni della comu… - ItaliaViva : Le scuole devono riaprire e devono farlo in sicurezza. Sono mesi che chiediamo di intervenire sul sistema dei trasp… - zazoomblog : Le scuole sono sicure. Ecco perché non è vero che gli insegnanti si contagiano di più - #scuole #sicure. #perché… - Noovyis : (Le scuole sono sicure. Ecco perché non è vero che gli insegnanti si contagiano di più) Playhitmusic -… -