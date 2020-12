'Le mascherine sono inutili, il virus non è stato isolato': chi è Mariano Amici, il medico richiamato dall'Ordine (Di martedì 29 dicembre 2020) Il camice bianco è stato segnalato per alcune dichiarazioni in odore di negazionismo. Ma lui si difende: 'Non sono un 'no vax', ma sui nuovi vaccini contro il Covid ho delle perplessità' Leggi su today (Di martedì 29 dicembre 2020) Il camice bianco èsegnalato per alcune dichiarazioni in odore di negazionismo. Ma lui si difende: 'Nonun 'no vax', ma sui nuovi vaccini contro il Covid ho delle perplessità'

