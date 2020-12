“Le cure per i malati oncologici positivi al Covid vanno garantite. Servono percorsi in sicurezza, gli ospedali non abbandonino i pazienti” (Di martedì 29 dicembre 2020) Da quando è scoppiata l’emergenza Covid il ministero della Salute ha raccomandato agli ospedali di organizzare percorsi di assistenza separati e protetti dal rischio di contagio anche per i pazienti oncologici, che sono tra i più fragili di tutti. Ma cosa succede se il malato di cancro ha preso il Covid? L’accesso alle strutture sanitarie non viene sempre garantito per tutti i casi. Il problema maggiore si pone quando il paziente con tumore continua a risultare positivo al test molecolare anche dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e secondo le disposizioni ministeriali (circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020), in assenza di sintomi da almeno una settimana, può interrompere l’isolamento (senza la necessità di ripetere il tampone). Ebbene, ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Da quando è scoppiata l’emergenzail ministero della Salute ha raccomandato aglidi organizzaredi assistenza separati e protetti dal rischio di contagio anche per i, che sono tra i più fragili di tutti. Ma cosa succede se il malato di cancro ha preso il? L’accesso alle strutture sanitarie non viene sempre garantito per tutti i casi. Il problema maggiore si pone quando il paziente con tumore continua a risultare positivo al test molecolare anche dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e secondo le disposizioni ministeriali (circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020), in assenza di sintomi da almeno una settimana, può interrompere l’isolamento (senza la necessità di ripetere il tampone). Ebbene, ci sono ...

simonebaldelli : Il #VaccineDay è una data molto importante per la lotta al #COVID?19 in Europa. Serve uno sforzo aggiuntivo nella r… - Mov5Stelle : Abbiamo abolito il superticket! L'odiosa tassa da 10 euro a ricetta su visite ed esami. Una misura che abbiamo s… - robersperanza : Buon Natale a tutti. Auguri in particolare a chi in questi giorni sarà al lavoro per assicurare cure e servizi ess… - thehappyplayer : RT @Luca_Mussati: L'incredibile è che chi vuol negare le cure ai NoVax sono gli stessi del dovere assoluto di soccorso a chi si mette per m… - 81_fram : RT @Luca_Mussati: L'incredibile è che chi vuol negare le cure ai NoVax sono gli stessi del dovere assoluto di soccorso a chi si mette per m… -

Ultime Notizie dalla rete : cure per Iva ridotta su alimenti e cure per gli animali, primo passo alla Camera: accolto ordine del giorno Corriere della Sera L’emozione e i sorrisi svolta al Covid hospital

«È un giorno importante per Jesolo e per l’Italia, di speranza e di ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario che si è preso in cura e ha dato una risposta efficace ai veneti ...

"Alle terme penseremo ai polmoni post virus"

Il direttore dell’impianto, Aldo Ferruzzi: "Il Covid ha lasciato il segno, così ci dedicheremo alle problematiche respiratorie. E non alzeremo i prezzi" ...

«È un giorno importante per Jesolo e per l’Italia, di speranza e di ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario che si è preso in cura e ha dato una risposta efficace ai veneti ...Il direttore dell’impianto, Aldo Ferruzzi: "Il Covid ha lasciato il segno, così ci dedicheremo alle problematiche respiratorie. E non alzeremo i prezzi" ...