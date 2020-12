Le bizzarre teorie scientifiche di Red Ronnie: 'Chi si vaccina è al sicuro, perché imporlo agli altri?' (Di martedì 29 dicembre 2020) L'inizio della campagna di vaccinazione ha dato l'opportunità a molti, incompetenti comporesi, di esprimere la propria opinione, e ancor di più se si parla della possibile obbligatorietà: chi è d'... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) L'inizio della campagna dizione ha dato l'opportunità a molti, incompetenti comporesi, di esprimere la propria opinione, e ancor di più se si parla della possibile obbligatorietà: chi è d'...

Il critico musicale aizza la polemica: "Chi non si vaccina non mette a repentaglio chi si è vaccinato. Può contagiare solo un altro che non si vaccina". E gli immunodepressi?

