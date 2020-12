Lazio, si ferma Correa: tre settimane di stop (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Lazio dovrà fare i conti nelle prossime gare con una pesante assenza in attacco: si è fermato Joaquin Correa che rischia tre settimane di stop. L’attaccante argentino, dopo aver dato forfait contro il Napoli poco prima del calcio d’inizio, si era fermato nella sfida contro il Milan di mercoledì scorso e l’infortunio si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladovrà fare i conti nelle prossime gare con una pesante assenza in attacco: si èto Joaquinche rischia tredi. L’attaccante argentino, dopo aver dato forfait contro il Napoli poco prima del calcio d’inizio, si erato nella sfida contro il Milan di mercoledì scorso e l’infortunio si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il co-patron Lotito ha dato via libera al trasferimento a Monza con l'aereo preso in leasing. Le foto hanno fatto il giro del web, sono circolate sui social network e hanno fatto infuriare gli ultras ...

L'infortunio subito contro il Milan è serio: Correa dovrà restare fuori per almeno tre settimane. Obiettivo derby contro la Roma.

