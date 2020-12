La vigilia di Empoli-Ascoli | parola ai tecnici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020) Alessio Dionisi e Andrea Sottil hanno parlato con i giornalisti alladi. La gara, valevole per la sedicesima giornata di Serie B, si giocherà al Carlo Castellani alle ore 18.00 in data 30 dicembre 2020. Cosa avrà detto Dionisi? Il tecnico dell’ha toccato diversi punti. Innanzitutto ha dichiarato che i complimenti per la vittoria contro il Brescia avranno sicuramente aumentato l’autostima dei suoi ragazzi. Ma l’impegno di domani sarà tosto, dato che l’ha battuto contro la SPAL di Marino. Riguardo agli ospiti ha detto che sono abili nelle ripartenze e capaci nel fraseggio. L’dovrà dimostrare di essere all’altezza dell’avversario e di adeguarsi anche al tipo di partita che potrebbe nascere. Sulla condizione fisica il mister è stato ...