La variante inglese si abbatte sulla Premier League: 18 positivi tra il 21 e il 27 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) In Premier League è allarme contagi, dopo la scoperta della variante inglese nelle ultime settimane. Mai un numero così alto di casi: il campionato inglese ha annunciato oggi 18 casi di positività al ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Inè allarme contagi, dopo la scoperta dellanelle ultime settimane. Mai un numero così alto di casi: il campionatoha annunciato oggi 18 casi dità al ...

Corriere : La nuova variante italiana di Coronavirus (simile a quella inglese) che circola da agosto - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Scoperta a Brescia una variante simile a quella inglese. «I casi di Wuhan dieci volte d… - repubblica : La variante bresciana del coronavirus: “Quella inglese è partita da qui” - annaperina : RT @maurobiani: #taglioalto variante inglese. Questa settimana per @espressonline - annaperina : RT @threadreaderapp: @zerosuinfinito Halo! please find the unroll here: Da scienziata evolutiva che lavora in epidemiologia genetica, picco… -

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese Covid, in India primi casi di 'variante inglese' Adnkronos Variante inglese, tamponi negli aeroporti pugliesi: negativi i passeggeri atterrati a Brindisi

BARI - Sono tutti negativi i 25 tamponi rapidi antigenici effettuati stamattina sui passeggeri provenienti dal Regno Unito con volo diretto Ryanair, atterrati nell’aeroporto di Brindisi: lo comunica l ...

Covid, in Campania 625 positivi su circa 6mila tamponi. Il bollettino del 29 dicembre

Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania annuncia oggi, 29 dicembre, 625 positivi su 6.849 tamponi effettuati. Di questi, 73 sono sintomatici. Il totale dei positivi in Campania, dall' ...

BARI - Sono tutti negativi i 25 tamponi rapidi antigenici effettuati stamattina sui passeggeri provenienti dal Regno Unito con volo diretto Ryanair, atterrati nell’aeroporto di Brindisi: lo comunica l ...Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania annuncia oggi, 29 dicembre, 625 positivi su 6.849 tamponi effettuati. Di questi, 73 sono sintomatici. Il totale dei positivi in Campania, dall' ...