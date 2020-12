La vaccinazione Covid? Uno schifo. Medici dissenzienti finiscono sotto inchiesta (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Filippo Anelli sono circa cento i camici bianchi italiani contrari alle vaccinazioni, “una minoranza rumorosa“. Ma il dottor Amici, di Ardea, attacca: “Non sono un no-vax, ci prendono per dementi“. Sono circa 100, su un totale di 460 mila, i Medici italiani contrari ai vaccini. Ad L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo il Presidente della Federazione degli Ordini deiFilippo Anelli sono circa cento i camici bianchi italiani contrari alle vaccinazioni, “una minoranza rumorosa“. Ma il dottor Amici, di Ardea, attacca: “Non sono un no-vax, ci prendono per dementi“. Sono circa 100, su un totale di 460 mila, iitaliani contrari ai vaccini. Ad L'articolo proviene da Leggilo.org.

Roma, 29 dicembre 2020 - Sono 8.361 gli italiani che hanno già ricevuto il vaccino anti Covid di Pfizer-Biontech. Si tratta all'86% delle 9.750 dosi distribuite nelle 21 regioni e provincie autonome d ...

Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - E' previsto per domani, mercoledì 30 dicembre, l'arrivo in Toscana delle attese nuove dosi di vaccino anti ...

