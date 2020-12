“La terza ondata sarà inevitabile”. Covid, Matteo Bassetti: “Ecco perché succederà” (Di martedì 29 dicembre 2020) Vaccino Pfizer in Italia, slittano arrivi e consegne delle dosi. ”La Pfizer ha appena comunicato agli uffici del Commissario straordinario per l’emergenza Covid un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne, comunica ancora l’azienda, proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre”, quanto fanno sapere gli uffici del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, Continua dopo la foto ”La prima fase della campagna di vaccinazione di massa riguarderà, come noto, il personale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Vaccino Pfizer in Italia, slittano arrivi e consegne delle dosi. ”La Pfizer ha appena comunicato agli uffici del Commissario straordinario per l’emergenzaun diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne, comunica ancora l’azienda, proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre”, quanto fanno sapere gli uffici del Commissario Straordinario per l’emergenzaDomenico Arcuri, Continua dopo la foto ”La prima fase della campagna di vaccinazione di massa riguarderà, come noto, il personale ...

