La scuola non si ferma Lettera

Inviata da Giulia Cordone - Una considerazione preliminare a qualsiasi riflessione è che fin dall'inizio della triste vicenda dell'emergenza sanitaria la scuola è sempre stata aperta, con grande impegno di tutta la comunità scolastica: i dirigenti, i direttori amministrativi, il personale ATA e i docenti, certo con tante difficoltà e impreparati emotivamente, come impreparato era il mondo, non hanno mai interrotto le loro attività, anzi hanno lavorato e lavorano senza pause e non hanno mai staccato la comunicazione/relazione di insegnamento/apprendimento con gli studenti e le studentesse, pertanto, il primo slogan giusto da proclamare doveva essere "scuola: LA scuola NON SI ferma".

REGGIO EMILIA – Le istituzioni reggiane avevano lavorato per oltre un mese per far rientrare a scuola in presenza tutto il 75% degli studenti di scuola superiore, ma non sarà così. La prefettura, che ...

Confcommercio e lo spot contestato: l’uomo «lavoratore» e «sua moglie, la sua famiglia»

Il centro di consulenza per la famiglia di Lucca lancia un’immagine per offrire supporto agli imprenditori: ma è ispirata ad un modello antiquato che scatena la polemica ...

