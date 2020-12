La Provincia di Mantova esce dall’Associazione Arco Latino (Di martedì 29 dicembre 2020) Voto unanime del Consiglio Provinciale al recesso della Provincia di Mantova dall’Associazione Arco Latino: l’ente vi aveva aderito nel 2002 in quanto il sodalizio aveva fra le proprie finalità lo sviluppo territoriale e il miglioramento della qualità di vita nei territori dei propri soci attraverso attività di animazione come progetti ed eventi tematici. Più recentemente, l’associazione si era impegnata come partner di progetti europei, in particolare finanziati dal programma INTERREG MED e concentrati sulle regioni dei Paesi Mediterranei. Visto però che Arco Latino non esercita più le prerogative degli associati avendo sospeso negli ultimi anni il regolare funzionamento degli organi associativi (progressiva diminuzione delle attività e delle ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Voto unanime del Consigliole al recesso delladi: l’ente vi aveva aderito nel 2002 in quanto il sodalizio aveva fra le proprie finalità lo sviluppo territoriale e il miglioramento della qualità di vita nei territori dei propri soci attraverso attività di animazione come progetti ed eventi tematici. Più recentemente, l’associazione si era impegnata come partner di progetti europei, in particolare finanziati dal programma INTERREG MED e concentrati sulle regioni dei Paesi Mediterranei. Visto però chenon esercita più le prerogative degli associati avendo sospeso negli ultimi anni il regolare funzionamento degli organi associativi (progressiva diminuzione delle attività e delle ...

winxinpensione : RT @tonyscalari: Per non farci mancare nulla, terremoto 4.4 in provincia di Verona (epicentro vicino a Salizzole, comune non lontano dal co… - WrightStark : @MediasetTgcom24 Sentito forte anche in provincia di Mantova - WrightStark : @_Tullio_ Io abito in provincia di Mantova vicino al confine con l'Emilia, e posso dirti che si è sentita abbastanza forte - dolci_federica : @INGVterremoti Provincia di Mantova sentito benissimo purtroppo anche se diverso per intensità e rumore ci ha ricordato ahimè il 2012????? - LauraCarrese : RT @WrightStark: @mondoterremoti Sentito forte anche in provincia di Mantova -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Mantova Cattura nutrie, la Provincia di Mantova ha assegnato i contributi ai Comuni La Gazzetta di Mantova La Provincia di Mantova esce dall’Associazione Arco Latino

Voto unanime del Consiglio provinciale al recesso della Provincia di Mantova dall'Associazione Arco Latino: l'ente vi aveva aderito nel 2002 in quanto il ...

Coronavirus in Lombardia, il piano di vaccinazione fase per fase. A marzo toccherà a 700mila anziani

A gennaio si parte con ospedali, cliniche e case di riposo. Si prosegue con diverse fasce di età di rischio. Sì al vaccino da otto medici su ...

Voto unanime del Consiglio provinciale al recesso della Provincia di Mantova dall'Associazione Arco Latino: l'ente vi aveva aderito nel 2002 in quanto il ...A gennaio si parte con ospedali, cliniche e case di riposo. Si prosegue con diverse fasce di età di rischio. Sì al vaccino da otto medici su ...