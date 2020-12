La profuga ambientalista trovata uccisa in casa | arrestato suo dipendente

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francesca Galici È statamorta con diverse ferite Agitu Ideo Gudeta, la rifugiata etiope nota come "Regina delle capre": aveva denunciato episodi razzisti È statamorta in, nella sua abitazione incastonata nei boschi del Trentino, la sociologa e attivistaAgitu Ideo Gudeta. Era una rifugiata etiope che tra i monti italiani riuscì a costruirsi una seconda vita come allevatrice di bestiame. Produceva formaggio in una piccola attività montana ed era diventata uno dei simboli dell'integrazione nel nostro Paese dopo essere scappata dalla guerra. La sua vita sembrava aver avuto una svolta positiva ma alcuni anni fa la donna denunciò di aver ricevuto alcune minacce di morte. Il caso ha destato particolare clamore per le circostanze. I carabinieri in questo momento non ...