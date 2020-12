La prima infermiera vaccinata in Italia nel mirino di novax e negazionisti. Per lei insulti e minacce di morte sui social (Di martedì 29 dicembre 2020) insulti e addirittura minacce di morte da novax e negazionisti per la prima vaccinata d’Italia, l’infermiera dello Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini (nella foto). Sui suoi profili social è stata inondata di vergognosi messaggi (“E ora vediamo quando muori”), la 29enne è stata così costretta a bloccarli per tutelare al sua privacy e ora valuta anche di denunciare alla Polizia postale chi la sta bersagliando. “Ordine di Roma e Federazione nazionale degli infermieri pronti a tutelare Claudia Alivernini, infermiera prima vaccinata Italiana contro Covid, dalle minacce da parte di chi riesce perfino a negare che nel mondo ci sono 80 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 dicembre 2020)e addiritturadidaper lad’, l’dello Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini (nella foto). Sui suoi profiliè stata inondata di vergognosi messaggi (“E ora vediamo quando muori”), la 29enne è stata così costretta a bloccarli per tutelare al sua privacy e ora valuta anche di denunciare alla Polizia postale chi la sta bersagliando. “Ordine di Roma e Federazione nazionale degli infermieri pronti a tutelare Claudia Alivernini,na contro Covid, dalleda parte di chi riesce perfino a negare che nel mondo ci sono 80 ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - repubblica : Coronavirus, insulti sui social alla prima vaccinata. L'infermiera costretta a chiudere i suoi profili - luposolitario95 : Claudia Alivernini, l'infermiera prima vaccinata in Italia minacciata di morte sui social dai #novax… - BallettiRoberto : RT @RaffaeleFitto: I NO VAX contro la prima infermiera vaccinata anti-covid, #ClaudiaAlivernini: 'E ora vediamo quando muori'. Inibite i so… -