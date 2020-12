La previsione | “Inizio 2021 da brivido | ampie gelate e neve a bassa quota”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è il serio rischio che il nuovo anno si apra con tormente, gelo e. A dirlo è il meteorologo del Cnr, Giulio Betti, che in un’intervista a Repubblica ha parlato di una concreta possibilità che interesserebbe tutta l’Italia: “Il meteo resterà decisamente instabile vista l’assenza di anticicloni. Sono molto probabili piogge frequenti sulle regioni tirreniche e c’è il rischio di stratwarming: un improvviso aumento delle temperature in corrispondenza della stratosfera polare. Spesso porta masse di freddo come quelle siberiane”. In Italia il tutto è atteso proprio aanno: “Si tratta di un fenomeno che si verificherà tra il 4 e il 7 gennaio, ma nel nostro Paese le ripercussioni si sentiranno dopo il 10. Sono molto probabili in quel caso ondate di gelo”, dice il meteorologo. Stando a quanto sostiene Betti sono ...