La pastora etiope simbolo di integrazione in Trentino è stata trovata morta in casa. Denunciò episodi di razzismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sarebbe stata uccisa Agitu Gudeta, una pastora etiope di 42 anni, diventata simbolo di integrazione in Trentino, dove viveva ormai da diversi anni. La donna è stata ritrovata senza vita nella sua casa in valle dei Mocheni, a Frassilongo, dove era riuscita ad avviare con successo il suo progetto di azienda agricola biologica, la Capra Felice. Stando alle notizie circolate finora, si tratterebbe di un omicidio. Sul corpo della donna sarebbero state trovate alcune lesioni. Le forze dell'ordine insieme al magistrato e al medico legale stanno raccogliendo elementi dal luogo del delitto per riuscire a ricostruire l'accaduto e provare a chiarire le cause del decesso a partire dai primi esami sul corpo della 42enne.

