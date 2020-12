La morte dei figli, Lory Del Santo lascia tutti senza parole (Foto) (Di martedì 29 dicembre 2020) La morte del piccolo Conor e poi due anni fa la morte di Loren, per Lory Del Santo due tragedie ma a Oggi è un altro giorno le sue parole sorprendono (Foto). E’ incredibile la sua forza di donna e di madre e raccontando la sua infanzia, il suo passato riesce a farsi comprendere di più. Parla della morte del suo bambino quando lei stessa era giovanissima: “E’ rimasto un mio ricordo personale” non parla più di quel dolore, forse non l’ha mai fatto fino in fondo. Due anni fa ha perso anche Loren che aveva 19 anni, morto suicida ma non usa queste parole, è ben più che rassegnata, Lory Del Santo ha trovato una motivazione alla sua morte. “Non era per niente fragile, aveva una malattia dalla nascita che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) Ladel piccolo Conor e poi due anni fa ladi Loren, perDeldue tragedie ma a Oggi è un altro giorno le suesorprendono (). E’ incredibile la sua forza di donna e di madre e raccontando la sua infanzia, il suo passato riesce a farsi comprendere di più. Parla delladel suo bambino quando lei stessa era giovanissima: “E’ rimasto un mio ricordo personale” non parla più di quel dolore, forse non l’ha mai fatto fino in fondo. Due anni fa ha perso anche Loren che aveva 19 anni, morto suicida ma non usa queste, è ben più che rassegnata,Delha trovato una motivazione alla sua. “Non era per niente fragile, aveva una malattia dalla nascita che si ...

