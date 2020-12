La moda piange la scomparsa di Pierre Cardin (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo stilista si è spento a 98 anni In un anno nefasto e unico da tutti i punti di vista a pochi giorni dalla fine dell’anno arriva la notizia di un’altra perdita. Si è spento all’età di 98 anni lo stilista italiano, nato in una frazione di un paesino vicino Treviso, ma cresciuto in Francia, Pierre Cardin. Nella seconda metà del 900 è diventato una delle figure di spicco della moda proprio nel paese d’oltralpe dove è riuscito a esprimere appieno la sua arte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine) Nel 2019 al Festival del Cinema di Venezia era stato presentato anche un documentario in suo onore: “House of Cardin di P. David Ebersole, Todd Hughes” e una mostra al Brooklyn Museum. A settembre, in occasione della settimana della moda francese ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo stilista si è spento a 98 anni In un anno nefasto e unico da tutti i punti di vista a pochi giorni dalla fine dell’anno arriva la notizia di un’altra perdita. Si è spento all’età di 98 anni lo stilista italiano, nato in una frazione di un paesino vicino Treviso, ma cresciuto in Francia,. Nella seconda metà del 900 è diventato una delle figure di spicco dellaproprio nel paese d’oltralpe dove è riuscito a esprimere appieno la sua arte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine) Nel 2019 al Festival del Cinema di Venezia era stato presentato anche un documentario in suo onore: “House ofdi P. David Ebersole, Todd Hughes” e una mostra al Brooklyn Museum. A settembre, in occasione della settimana dellafrancese ...

