La ministra Azzolina pensi già al prossimo anno scolastico per una reale riapertura delle scuole Lettera

(Di martedì 29 dicembre 2020) Inviato da Mario Bocola - In questi giorni c’è grosso fermento per lail 7 gennaio 2021. La questione resta il problema dei trasporti e lo scaglionamento degli ingressi degli alunni a scuola. L'articolo .

L'Abruzzo è pronto per rientrare a scuola, il 7 gennaio. Lo dice l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Servono più fondi anche per quei servizi non scolastici. Oggi nuova riunione con il Ministro ...Lucia Azzolina inserita tra le 110 donne più importanti nel 2020. A riportarlo, in questi giorni, il Corriere della Sera che ha tracciato i profili e le vite delle personalità più importanti dell'anno ...