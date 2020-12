La mareggiata si abbatte sul lungomare di Napoli | le auto travolte dalle onde – Il video

(Di martedì 29 dicembre 2020) Una fortesi è abbattuta sulCaracciolo di, travolgendo lemobili di passaggio e distruggendo i gazebo dei ristoranti, già duramente provatichiusure forzate anti-Coronavirus. L’acqua ha invaso le strade e ha danneggiato anche i parapetti dei marciapiedi, portando sull’asfalto molti detriti. Nella notte la polizia ha disposto la chiusura di via Partenope all’altezza di Piazza Vittoria, poi la viabilità è stata ripristinata. Ma la conta dei danni è appena cominciata. Il sindaco della città partenopea, Luigi de Magistris, dopo aver effettuato un sopralluogo ha scritto su Facebook: «di. Unaimpressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita didegli ...

peppemanzo : RT @sudreporter: #maltempo a #Napoli: tempesta si abbatte sulla città, lungomare e Santa Lucia devastati da mareggiata. I video https://t.c… - sudreporter : #maltempo a #Napoli: tempesta si abbatte sulla città, lungomare e Santa Lucia devastati da mareggiata. I video… - riviera24 : Mareggiata si abbatte sul porto vecchio, auto sul molo lungo danneggiate dai marosi - - Riviera24 -

Anche il lungomare di Positano, perla della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno, devastato dal maltempo nella serata e nella notte di ieri ...Il maltempo si abbatte con violenza su Civitavecchia. Ieri, i Vigili del Fuoco, sono stati in campo per tutto il giorno per interventi legati al forte vento che sta imperversando ancora oggi sul litor ...