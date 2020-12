La Germania ha comprato altri 30 milioni di dosi di vaccino BioNTech. E il piano europeo?

(Di martedì 29 dicembre 2020) (foto: Ipa)Grazie a un accordo bilaterale con l’azienda tedesca, laha ottenuto la fornitura di altre 30didiPfizer-anti Covid-19 oltre a quelle previste dalvaccinale: lo ha confermato una portavoce del ministero della Salute tedesco durante una conferenza stampa a Berlino. Le nuovesupplementari si andranno ad aggiungere alle 55,8già previste per ladagli accordi preliminari siglati dalla Commissione europea con l’azienda farmaceutica, sul totale delle 300di unità da distribuire fra i 27 stati membri dell’Ue. La Repubblica federale tedesca era stata in prima linea, nelle ultime settimane, ...

