La Germania e la corsa al vaccino | 30 milioni di dosi comprate fuori dal piano europeo

30 milioni di dosi di vaccino Pfizer/BioNTech acquistate al di fuori del piano europeo. Andando così ad aggiungere alle 55,8 milioni in arrivo grazie agli accordi stretti da Bruxelles. La Germania ha fretta, in queste ore, di mettere la testa avanti a tutti nella simbolica corsa alle cure anti-Covid. Senza badare a spese. E così mentre il Paese vede superata la soglia dei 30 mila morti a causa della pandemia, il governo ha proceduto ha vaccinare già oltre 20 mila persone, come emerso dai dati diffusi in queste ore dal Robert Koch Institute, il centro epidemiologico tedesco. Una notizia, quella della caccia all'oro sfrenata voluta da Berlino, che è stata accolta con ovvie polemiche in tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea

La Germania ha già vaccinato più del doppio di persone dell’Italia. Secondo la tabella diffusa sul sito dell’Istituto Robert Koch (l’ente ufficiale che si occupa ...

Su 2 miliardi totali di dosi che l’Ue ha opzionato da 6 case farmaceutiche, sono già approvate e in consegna solo 300 milioni della versione BioNTech-Pfizer e 80 milioni (con una opzione di altri 80) ...

